Из загоревшегося после взрыва дома в Балтийске спасли 13 человек

Медицинская помощь потребовалась одному жильцу дома

Из пятиэтажки в Балтийске, где произошёл взрыв газа, а после - пожар, спасли 13 человек. При взрыве никто не погиб. Медицинская помощь потребовалась одному жильцу дома.

Взрыв прогремел в квартире на первом этаже дома №24 по улице Ушакова. Вспыхнул пожар, несколько соседних помещений тоже охватило пламя. Очевидцы сняли кадры, на которых видно, как жители квартир, расположенных на втором этаже, сами выпрыгивают из окон. Вокруг собираются люди, прибывают пожарные и спасатели. Огонь удалось сбить. Основная версия причины взрыва - утечка газа.

Другой инцидент с газом - и тоже в пятиэтажке - произошёл в городе Видное Московской области. Хлопок газовоздушной смеси раздался в квартире. Пожара не последовало. Повреждена стена между кухней и комнатой. Врачи осмотрели восемь человек, включая пятерых детей. Госпитализация никому не потребовалась.

Число пострадавших при взрыве газа, произошедшем накануне, в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти. Минувшей ночью 22-летняя девушка, которую достали из-под завалов, скончалась в больнице. Сейчас под наблюдением врачей остаются три человека. Одного из них готовят перевезти на лечение в Казань. В рамках уголовного дела проведены обыски в управляющей и газообслуживающей компаниях.

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