Спасенный в Челябинске лев Симба отправился в Африку

Компанию ему составила леопард Ева

Спасенный челябинскими зоозащитниками лев Симба сегодня на борту самолета отправился на свою историческую родину - в Африку. Компанию ему составила леопард Ева. Животных разместили на частном Boeing как настоящих пассажиров - в салоне лайнера. Новым домом Симбы и Евы станет реабилитационный центр в Танзании, расположенный на склоне горы Килиманджаро.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Стрельцовой.

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