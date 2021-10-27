Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Водолеям посоветовали не строить глобальных планов, а ракам напомнили о законе бумеранга

Гороскоп на сегодня, 27 октября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Сегодня весь день вы будете летать в облаках, из-за чего не сможете закончить важные дела. Попробуйте смириться и принять это, а не доводить себя до истощения упреками и гневом.

Тельцы

Благоприятный день. Ведь сегодня удастся закрыть много вопросов, связанных с созданием уюта в доме, общением с семьей, наведением порядка на рабочем пространстве.

Близнецы

Вам предстоит пережить время меланхолии и переоценки собственных ценностей. Вы готовы к новой ступени жизни, но каждый шаг даётся слишком сложно. Подумайте, в чем дело?

Раки

Если сегодня вам захочется помогать окружающим, выполняйте это без сомнений. Даже если покажется, что вами просто пользуются. Помните, что закон бумеранга никто не отменял.

Львы

Розовые очки бьются стеклами внутрь. Это день разочарований в окружающих. Просто осознайте, что мир не так идеален, как вы себе нарисовали, и отпустите.

Девы

Вы давно мечтали поработать с психологом или коучем? Сегодняшний день просто создан для этого. Займитесь самоанализом, планированием. А потом проанализируйте свои эмоции.

Весы

Сегодня вам придется осознать, что мир не всегда чёрный или белый. Ситуации случаются разные. Благо, ваше спокойствие поможет обойти острые углы.

Скорпионы

День для вас выдастся чрезвычайно благоприятным. Можете отправиться в путешествие, пообщаться с близкими, выбрать наставника. Полученные эмоции конвертируются в продуктивную энергию.

Стрельцы

Будьте аккуратны – сложный день! Сегодня вы можете поддаться влиянию грусти и апатии, из-за чего запланированные встречи не состоятся. И зря, ведь среди них может оказаться судьбоносная.

Козероги

Вы всецело поглощены происходящим, и это хорошо. Но не забывайте, что после приливов следуют отливы. Не возлагайте слишком больших ожиданий на окружающих.

Водолеи

Не стройте сегодня глобальных планов. Лучше умиротворенно занимайтесь рутиной или глубинно изучайте интересные вам темы. Подумайте, в какой из них вы уже можете назвать себя экспертом.

Рыбы

Вы получите приятную эмоциональную встряску. Если поступит приглашение на свидание, не стоит отказываться, иначе рискуете пропустить романтику, по которой на самом деле соскучились.

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