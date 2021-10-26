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Коронавирусом в России болеют почти 60 тысяч детей

17:01
  • вторник
  • 26 октября 2021

Данные привел Минздрав

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса, что COVID-19 в России болеют почти 60 тысяч детей.
Названы побочные эффекты российской детской вакцины от коронавируса

"Сегодня из числа наших маленьких пациентов мы видим, что у 50% течет заболевание с яркой клиникой. И всего в стране сегодня почти 60 тысяч детей находятся на лечении у медицинского персонала", - приводит слова главы Минздрава РИА "Новости".

Ранее Мурашко сообщил, что в этой категории заболеваемость коронавирусом "кратно выросла" по сравнению с 2020 годом. 12-13% среди всех заразившихся - дети в возрасте от шести до 17 лет.

Всего сегодня 1,335 миллиона пациентов с COVID-19 находятся под наблюдением врачей.

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