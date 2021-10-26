На Украине подсчитали число наркоманов

Около тысячи украинцев ежегодно умирают из-за употребления наркотиков
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что число наркозависимых в стране может достигать 1,5 миллиона человек. Она уточнила, что показатель ежегодно растет от 8% до 10%.
"Темпы роста наркомании на Украине являются одними из самых высоких в мире", - приводит слова генпрокурора издание "Общественное".
Как заметила Венедиктова, около тысячи украинцев ежегодно умирают из-за употребления наркотиков.
Чаще всего связанные с распространением наркотиков преступления фиксируют в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях, а также в Киеве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram