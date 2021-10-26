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На Украине подсчитали число наркоманов

17:15
  • вторник
  • 26 октября 2021

Около тысячи украинцев ежегодно умирают из-за употребления наркотиков

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что число наркозависимых в стране может достигать 1,5 миллиона человек. Она уточнила, что показатель ежегодно растет от 8% до 10%.
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"Темпы роста наркомании на Украине являются одними из самых высоких в мире", - приводит слова генпрокурора издание "Общественное".

Как заметила Венедиктова, около тысячи украинцев ежегодно умирают из-за употребления наркотиков.

Чаще всего связанные с распространением наркотиков преступления фиксируют в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях, а также в Киеве.

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