Россия перенесет часть федеральных пусков на космодром Куру

Необходимо два - три пуска в год

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия перенесет часть федеральных пусков. Речь идет о космодроме Куру во Французской Гвиане.

"Мы, скорее всего, будем загружать этот стартовый комплекс, в том числе и своими федеральными пусками. У нас есть интерес. Это уникальная точка на экваторе, удобная для выведения полезных нагрузок", - цитирует руководителя госкорпорации РИА "Новости".

Как уточнил Рогозин, необходимо два - три пуска в год с Куру для выхода на рентабельность ракет "Союз".

Ранее Рогозин заявил, что Россия и ОАЭ готовятся обсудить перспективы сотрудничества в организации лунных миссий, а также создание замены МКС.

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