Открыт прием заявок на конкурс правительства Москвы для туротрасли "Путеводная звезда"

Заявки принимаются до 13 часов 2 ноября

Власти Москвы пригласили представителей гостиничной и туристической индустрии принять участие в конкурсе на присуждение премии "Путеводная звезда".

Попробовать свои силы могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, работающие в Москве. Ежегодно премию вручают лучшим экскурсионным проектам, туристическим сервисам, гостиницам и профессионалам отрасли.

Победителей выберут с помощью онлайн-голосования на портале "Активный гражданин". Заявки принимаются до 13 часов 2 ноября, сообщила Наталья Сергунина, заммэра Москвы.

"Приглашаем представителей туротрасли и смежных сфер поучаствовать в конкурсе. В этом году будет 18 основных и две дополнительные номинации. В некоторых из них премии вручат впервые. Прием заявок завершится 2 ноября, а лауреаты станут известны в декабре", - сказала Сергунина.

С 3 по 9 ноября будут рассматриваться поступившие заявки, их оценят по таким критериям, как средняя ежемесячная загрузка туристами или посетителями, количество отраслевых премий за последние пять лет, уровень эпидемиологической безопасности. Ознакомиться со всеми критериями можно на сайте премии.

Премия "Путеводная звезда" учреждена Правительством Москвы в 1999 году. Ее цель — повышение туристической привлекательности столицы.

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