Стартовал интенсив по развитию и оценке цифровых компетенций "Готов к цифре"

Мероприятия интенсива бесплатны и открыты для всех

Минцифры запустило интенсив по развитию и оценке цифровых компетенций "Готов к цифре". К интенсиву можно присоединиться на платформе готовкцифре.рф в течение двух месяцев. Его участники получат новые цифровые навыки на вебинарах и мастер-классах и протестируют свой уровень владения цифровыми компетенциями. Мероприятия интенсива бесплатны и открыты для всех.

"Обязательным условием комфортной и продуктивной жизни становится цифровая грамотность. Но есть еще один навык, без которого невозможно преуспеть, - готовность постоянно учиться. Интенсив по развитию и оценке цифровых компетенций - это прежде всего обучение. Выбор образовательных материалов, предложенный организаторами и партнерами интенсива огромен - с их помощью вы научитесь пользоваться компьютерными программами, создавать цифровой контент, освоите правила цифровой гигиены и противостояния кибермошенникам", - рассказала ректор "Университета 2035" Нина Яныкина.

В рамках интенсива участники также смогут пройти комплексное тестирование цифровой грамотности и получить электронный сертификат.

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