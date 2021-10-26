Патриарх Кирилл призвал защитить людей от коллекторских агентств

Микрофинансовые организации творят "произвол", отметил предстоятель РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в интервью журналу Forbes France, что России и другим странам канонической территории РПЦ пришлось столкнуться с деятельностью микрофинансовых организаций, которые "попросту грабят доверчивых людей".

"Церковь призывает положить конец этому беспределу, защитить людей от произвола так называемых коллекторских агентств", - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Кроме того, патриарх осудил олигархов, задумывающихся исключительно о материальном достатке.

Ранее патриарх Кирилл дал совет беременным женщинам, которые не хотят рожать по тем или иным причинам и готовы сделать аборт. По его словам, если женщина хочет сохранить ребенка, то ей обязательно помогут. Он призвал будущих матерей отдавать малышей в церковь, если они не могут воспитать их сами.

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