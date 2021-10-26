Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы

Сам рэпер уже извинился за сказанное

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания рэпера Моргенштерна о "бессмысленности" празднования Дня Победы.

"В связи с обращением в Следственный комитет России представителей ветеранской организации с просьбой проверить высказывания музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна о Дне Победы председатель Следственного комитета России поручил руководителю Главного следственного управления по Москве А. А. Стрижову организовать проверку", - приводит сообщение СК ТАСС.

Ветераны сочли высказывания Моргенштерна оскорбляющими историческую память тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны. Будет установлено, было ли в высказываниях исполнителя нарушения действующего законодательства.

Ранее в интервью Ксении Собчак Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы и "тратить миллионы" на его проведение. Позднее рэпер извинился за свои слова. "Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста. Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли", - написал музыкант в Instagram.

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