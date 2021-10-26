Мужчина с ножом напал на прохожих в Вене

Есть пострадавшие
Во вторник вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих на улице в Вене, передает Австрийское агентство печати.
Пострадали четыре человека. Правоохранительные органы не исключают политического или религиозного мотива в действиях преступника.
Нападавший задержан. Это 35-летний австриец. СМИ пишут, что у него проблемы с психикой.
26 октября в Австрии - выходной по случаю дня принятия закона о постоянном нейтралитете республики после Второй мировой войны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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