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Мужчина с ножом напал на прохожих в Вене

18:59
  • вторник
  • 26 октября 2021

Есть пострадавшие

Во вторник вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих на улице в Вене, передает Австрийское агентство печати.
В Париже сняли на видео нападение неизвестного с ножом на полицейских

Пострадали четыре человека. Правоохранительные органы не исключают политического или религиозного мотива в действиях преступника.

Нападавший задержан. Это 35-летний австриец. СМИ пишут, что у него проблемы с психикой.

26 октября в Австрии - выходной по случаю дня принятия закона о постоянном нейтралитете республики после Второй мировой войны.

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