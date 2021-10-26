В Пентагоне заявили, что ИГ возобновит зарубежные атаки

Но не в ближайшее время

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Вашингтон ожидает новых зарубежных атак боевиков афганской ячейки запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

"Разведсообщество США считает, что ИГИЛ* в Афганистане сможет получить такую возможность где-то через шесть-двенадцать месяцев, в то время как "Аль-Каиде" (запрещенная в России террористическая организация - прим.ред.) для этого может потребоваться год или два", - сказал замглавы Пентагона (цитата по РИА "Новости").

Кол уточнил, что на данный момент ни одна из двух группировок не располагает возможностями, чтобы возобновить зарубежные атаки, в том числе на США.

Ранее "Исламское государство" взяло на себя ответственность за два взрыва - на электростанции и в мечети в Афганистане.

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