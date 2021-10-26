ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меркель официально стала врио канцлера Германии

19:26
  • вторник
  • 26 октября 2021

Политику вручили уведомление об окончании её полномочий

В Германии во вторник состоялась официальная отставка Ангелы Меркель. Её правление президент страны назвал "одним из величайших в истории современной Германии".

Штайнмайер попросил Меркель побыть еще немного канцлером
Меркель рассказала о том, когда начались её разногласия с Путиным
От девочки до мамочки: 25 необычных фотографий Ангелы Меркель

Меркель сегодня вручили уведомление об окончании её полномочий канцлера. Теперь она врио канцлера, пока не будет избран преемник.

Во время мероприятия Меркель волновалась, передает РИА Новости. Взяв документы, она села на свое место, но президент напомнил, что надо еще попозировать журналистам, тогда Меркель засмеялась и вернулась позировать, но забыла про папку - потом вспомнила.

"Именем Федеральной республики Германия полномочия федерального канцлера доктора Ангелы Меркель с созывом 20-го бундестага 26 октября 2021 года завершились. За верную службу немецкому народу я выражаю ей благодарность и признательностью. Берлин, 26 октября 2021 года", - заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Меркель правила Германией 15 лет и 338 дней, сейчас она стала временно исполняющей обязанности канцлера. Если 19 декабря Меркель все еще будет на посту, она установит рекорд по длине правления, который сейчас принадлежит её политическому крестному Колю (16 лет и 26 дней).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ангела Меркель
Ангела Меркель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.