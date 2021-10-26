Меркель официально стала врио канцлера Германии

Политику вручили уведомление об окончании её полномочий

В Германии во вторник состоялась официальная отставка Ангелы Меркель. Её правление президент страны назвал "одним из величайших в истории современной Германии".

Меркель сегодня вручили уведомление об окончании её полномочий канцлера. Теперь она врио канцлера, пока не будет избран преемник.

Во время мероприятия Меркель волновалась, передает РИА Новости. Взяв документы, она села на свое место, но президент напомнил, что надо еще попозировать журналистам, тогда Меркель засмеялась и вернулась позировать, но забыла про папку - потом вспомнила.

"Именем Федеральной республики Германия полномочия федерального канцлера доктора Ангелы Меркель с созывом 20-го бундестага 26 октября 2021 года завершились. За верную службу немецкому народу я выражаю ей благодарность и признательностью. Берлин, 26 октября 2021 года", - заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Меркель правила Германией 15 лет и 338 дней, сейчас она стала временно исполняющей обязанности канцлера. Если 19 декабря Меркель все еще будет на посту, она установит рекорд по длине правления, который сейчас принадлежит её политическому крестному Колю (16 лет и 26 дней).

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