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В Британии опасаются дефицита индейки на Рождество

19:53
  • вторник
  • 26 октября 2021

Всё из-за дефицита рабочей силы

Председатель Британского союза птицеводства Грэм Дир заявил на заседании профильного комитета парламента, что Великобритания может столкнуться с дефицитом индейки на Рождество. Проблема - в нехватке работников в отрасли.
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"Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить нормальное Рождество, но дефицит вполне вероятен", - сказал Дир (цитата по РИА "Новости").

Он напомнил, что правительство одобрило выдачу временных виз для иностранных работников. Эта схема будет действовать до 31 декабря.

Согласно данным Британской ассоциации производителей мяса, Соединенному Королевству сегодня не хватает 10 тысяч мясников.

Британия столкнулась с дефицитом рабочей силы на фоне оттока населения из-за Brexit и пандемии коронавируса. Средняя доля вакантных должностей составляет 13%.

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