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РКН удалил тысячи ресурсов по продаже поддельных справок о вакцинации

20:01
  • вторник
  • 26 октября 2021

Особенно активны мошенники были летом

С марта 2021 года Роскомнадзор удалил или заблокировал более 3,8 тысячи интернет-ресурсов с информацией о поддельных сертификатах о вакцинации от COVID-19.
Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации

"С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 3816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды", - приводит сообщение пресс-службы ведомства "Интерфакс".

В РКН уточнили, что в июле удалили или заблокировали 1353 ресурса, в августе - 1148.

Как добавили в ведомстве, роста числа таких сайтов на сегодняшний день не фиксируется.

С 1 апреля 2021 года в России введена уголовная ответственность за распространение приведшей к тяжким последствиям заведомо ложной информации о коронавирусе. Предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет.

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