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Разработана назальная форма "Спутника V"

20:32
  • вторник
  • 26 октября 2021

Зарегистрировать препарат могут через 6-8 месяцев

Генеральный директор фармакологической компании "Генериум" Даниил Талянский сообщил о разработке и подаче заявки на проведение клинических исследований назальной формы вакцины от коронавируса "Спутник V" - она впрыскивается в нос.
Названы сроки появления назальной вакцины центра "Вектор"

"Она переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности она ничуть не уступает, по тем данным, которыми мы располагаем сегодня, традиционной форме вакцины", - приводит слова Талянского ТАСС.

Он уточнил, что документы на проведение клинических исследований поданы в Минздрав. По планам компании, регистрация произойдет через 6-8 месяцев. Иммунизация назальной формой вакцины будет проводиться в два этапа, ревакцинация - в один. Доставка препарата не потребует специальных условий - его не надо замораживать.

"Массовое производство препарата при одобрении министерства возможно запустить уже следующим летом", - добавил Талянский.

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