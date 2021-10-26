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"Надоели закидоны": от Светланы Светличной отрекся сын

20:40
  • вторник
  • 26 октября 2021

Алексей Ивашов объявил, что прекращает общение с матерью

Сын актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов прокомментировал сообщения о местонахождении матери. Мужчина шокирован, что его мать после "исчезновения" нашлась на съемках ток-шоу.

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"Она неделю шаталась. Где и с кем - неизвестно. У меня вчера день рождения был, она мне даже не позвонила", - заявил Ивашов в беседе с телеканалом "360".

По его словам, накануне он весь день провел в полиции вместе с супругой Ольгой. Однако теперь он ничего не собирается делать.

Ивашов также заявил, что у него больше нет никаких отношений со Светличной. "Пусть она живет, как хочет, Бог ей в помощь. Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее закидоны", - заключил сын артистки.

Видео: смотрите фильм "Светлана Светличная. Невиноватая я"

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