Наталия Орейро поблагодарила за гражданство на русском

Певица отметила, что для нее это огромная честь

Певица и актриса Наталия Орейро, которой накануне присвоили гражданство России, на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" поблагодарила всех россиян "за огромную честь".

"Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче", - сказала певица по-русски в опубликованном видео.

Ранее Орейро напомнила, что когда-то в шутку сообщила о желании стать гражданкой России в программе Первого канала "Вечерний Ургант". Ведущий Иван Ургант тогда назвал ее "самой русской среди иностранок".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram