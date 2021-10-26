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Наталия Орейро поблагодарила за гражданство на русском

20:50
  • вторник
  • 26 октября 2021

Певица отметила, что для нее это огромная честь

Певица и актриса Наталия Орейро, которой накануне присвоили гражданство России, на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" поблагодарила всех россиян "за огромную честь".
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"Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче", - сказала певица по-русски в опубликованном видео.

Ранее Орейро напомнила, что когда-то в шутку сообщила о желании стать гражданкой России в программе Первого канала "Вечерний Ургант". Ведущий Иван Ургант тогда назвал ее "самой русской среди иностранок".

 
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Наталия Орейро
Наталия Орейро
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