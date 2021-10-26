Собянин: объем вакцинации в Москве вырос в 4 раза с конца августа

Это положительная тенденция

Свыше 56 миллиардов рублей выделит российское правительство на поддержку системы здравоохранения. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании президиума Kоординационного cовета по борьбе с коронавирусом. Пандемией охвачены практически все регионы. За сутки в стране выявили почти 36,5 тысячи новых случаев. Впереди - нерабочие дни и поэтому важно не снижать темпы иммунизации и тестирования. Впрочем, медики в пунктах вакцинации готовы работать круглосуточно.

Глубокая ночь. Но в торговом центре Калининграда - сотни посетителей. Очередь образовалась не в магазины за эксклюзивными товарами, а в первый в регионе круглосуточный центр вакцинации. На фоне резкого подъема заболеваемости - люди спешат подстраховаться и сделать прививку.

Накануне нерабочих дней регионы усиливают меры безопасности. В Тульской области с 27 октября вводят ограничения для пожилых людей. Они должны соблюдать домашний режим. Развлекательные заведения закроют. Такие же правила начинают действовать на этой неделе в Ставрополе и Челябинске. А в Крым с 30 октября будут пускать только при наличии QR-кодов. О ситуации в стране сегодня говорили на заседании президиума Координационного совета по борьбе с пандемией. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделило более 4 миллиардов рублей на закупку специальных лекарств для пациентов с коронавирусом, которые лечатся в условиях стационара, и призвал уделять больше внимания мерам профилактики заболевания.

"Прошу глав субъектов Российской Федерации внимательно следить, чтобы тестирование и вакцинация продолжались в предстоящие нерабочие дни, которые были объявлены президентом. При этом регионы могут вводить дополнительные меры в зависимости от ситуации на их территории, а также увеличивать количество нерабочих дней", - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

О важности тестирования напоминает мэр Москвы Сергей Собянин. В столичном регионе зарегистрированы первые случаи заболевания новым штаммом AY.4.2 - он более заразен, чем штамм "дельта". В сутки в городе проводят до 90 тысяч ПЦР-тестов. Меняется в столице и статистика по вакцинации.

"Вакцинация в Москве в последнее время увеличилась в разы. В 4 раза от минимального порога, который был в конце августа. Это положительная тенденция. Мы наращиваем мощности пунктов вакцинации для того, чтобы минимизировать возможные очереди. При увеличении количества желающих будет развернуто необходимое количество пунктов вакцинации так, чтобы все могли получить в нормальных условиях вакцинацию. Наращивается и объем ревакцинации, что тоже очень правильно", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ряд регионов работает с максимальным напряжением, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Все чаще на помощь выезжают врачи из Москвы. И все чаще под прицелом вируса находятся дети.

"Сегодня из числа наших маленьких пациентов мы видим, что 50% заболеваемости течет заболевание с яркой клиникой. И всего в стране сегодня почти 60 тысяч детей находятся на лечении у медицинского персонала", - сообщил Мурашко.

Из-за роста заболеваемости и введения режима самоизоляции для пожилых людей возобновляет свою работу общероссийская акция "Мы вместе". Ее запустили в марте прошлого года. И за это время помощь получили более 6 миллионов человек.

"Я хочу призвать вас принять активное участие в работе волонтерских штабов "Мы вместе" в ваших регионах. Оказать посильную помощь. Она может быть любой. На горячую линию "Мы вместе" 88002003411 ежедневно поступают звонки. И с введением ограничений их будет еще больше. В России почти 8 миллионов одиноких пожилых людей и им понадобится наша помощь", - заявил Артём Метелев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике.

Присоединиться к волонтерам зовут всех небезразличных. Кто сможет развозить продукты и лекарства. Понадобится помощь и врачам в регионах, которым иногда просто не на чем доехать до больных коронавирусом.

Екатерина Гоголева, Тимур Абдулаев, Сергей Смирнов, "ТВ Центр".

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