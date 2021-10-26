Косачев: с золотом или без, Крым никогда уже не будет украинским

Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал "попытку Киева украсть у Крыма скифское золото" - по словам сенатора, она хорошо раскрывает подсознание украинских властей.

"Если в чем украинские власти и правы, осознанно или бессознательно, так это в понимании того, что Крым уже давно не их. В общем-то и не был, но главное - никогда таковым не будет. С золотом или без - не будет", - написал Косачев в Facebook.

Логику Киева сенатор описал так: "прибрать к рукам все, что плохо легло, украсть и перепрятать, давить и не пущать".

Ранее Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине.

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