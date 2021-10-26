В Албании отравились почти 400 человек

Все пациенты находятся под наблюдением специалистов

В небольшом албанском городе Круя отравились почти 400 жителей, следственные органы начали расследование, пишет Albanian Daily News.

Отмечено, что всех пострадавших направили в больницы страны, так как их состояние не позволяло ограничиться кратковременной помощью.

На месте проводятся исследования проб воды. Предварительная причина отравления - попадание сточных вод в резервуары с питьевой жидкостью.

"Ситуация под контролем. Это не первый раз, когда мы сталкиваемся со сложными ситуациями", - сообщила изданию директор одной из клиник.

Все пациенты находятся под наблюдением специалистов.

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