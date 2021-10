Анонсирован сиквел "Дюны"

Студия Legendary сообщила, что фильм "Дюна" режиссера Дени Вильнёва по одноименному роману Фрэнка Герберта получит вторую часть.

"Это только начало", - гласит тизер картины.

Продолжение намерены выпустить 20 октября 2023 года.

Ранее сам Вильнёв рассказал, что готов приступить к съемкам сиквела в 2022 году. Уже подтверждено, что именно канадский постановщик займется второй частью. За прокат же вновь будет отвечать Warner Bros. Примечательно, что сиквел выйдет только в кинотеатрах, в стриминговом сервисе HBO Max он сразу не появится.

Бюджет первой "Дюны" составил 165 миллионов долларов. К концу октября лента собрала в международном прокате 220 миллионов.

This is only the beginning...



Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A