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Анонсирован сиквел "Дюны"

22:38
  • вторник
  • 26 октября 2021

Уже известно, когда выйдет вторая часть

Студия Legendary сообщила, что фильм "Дюна" режиссера Дени Вильнёва по одноименному роману Фрэнка Герберта получит вторую часть.
Фильм "Дюна" собрал в России более 1,1 млрд рублей

"Это только начало", - гласит тизер картины.

Продолжение намерены выпустить 20 октября 2023 года.

Ранее сам Вильнёв рассказал, что готов приступить к съемкам сиквела в 2022 году. Уже подтверждено, что именно канадский постановщик займется второй частью. За прокат же вновь будет отвечать Warner Bros. Примечательно, что сиквел выйдет только в кинотеатрах, в стриминговом сервисе HBO Max он сразу не появится.

Бюджет первой "Дюны" составил 165 миллионов долларов. К концу октября лента собрала в международном прокате 220 миллионов.

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