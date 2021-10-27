ЛГБТ-пропаганда? В Калуге скульптуру коров раскрасили в радужные цвета

Местные жители возмутились

Снова монументальное искусство отрывается от жизни. С кем вы, художники-ваятели? В Калуге композицию, изображающую коров, решили раскрасить в веселые цвета. Возможно, эти краски должны передавать радость убойных животных от близости к мясокомбинату. Художников специально приглашали из Москвы. Интернет-источники доложили, что местные жители возмутились таким боевым раскрасом животных, обреченных на заклание, и усмотрели в этом пропаганду ЛГБТ.

Самые прозорливые увидели в этом художественном акте попытку руководства мясокомбината привлечь к себе внимание и получить бесплатную рекламу. Никакой ненужной сексуальности в формате ЛГБТ у коров никто и не заметил.

С сексуальностью у наших монументалистов все обстоит довольно сложно. Вот, напротив железнодорожного вокзала в Кургане осенью появилась скульптура, сексуальность которой была столь откровенной, что возмущения общественности долго ждать не пришлось.

Будем честны. Сразу опознать существо с зовущим декольте смогли не все. Точнее, немногие. Кошка на чемоданах получилась вполне себе фольклорным персонажем, но борцы за нравственность на привокзальных территориях возмутились.

Ну а мифические существа Алконост, Сирин и Гамаюн из русских легенд и сказок скромностью в этом смысле тоже не отличались. И в те легендарные времена никто не отправлял берестяные жалобы на такую срамоту в Роспотребнадзор.

Сегодняшняя публика снова требует возврата к реализму, а не всяких там ЛГБТ-коров и кошек с человеческими бюстами. В городе Павлово Нижегородской области у ЗАГСа установили вполне приличную скульптуру, жених и невеста. Внешность получилась броская. Лицами, конечно, не вышли, павловцы возмутились. В местную администрацию даже письмо написали – мол, граждане пугаются. Молодожены пока стоят. Но люди, умудренные жизненным опытом, похвалили скульптурную композицию.

Публике, конечно, угодить трудно. Не будем забывать, скульптура - не слепок жизни и не документальное свидетельство. А что таких коров и кошек в жизни не бывает? Так ведь на то и искусство. Чтобы напоминать нам – в действительности все не так, как на самом деле.

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