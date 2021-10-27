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"Разворуют и похитят": что ждет скифское золото на Украине

08:42
  • среда
  • 27 октября 2021

Риск банальной кражи не исключен, учитывая уровень коррупции на Украине

В какой мере на ходе разбирательства сказались политические соображения? Может ли, подогреваемый Западом конфликт вокруг музейных ценностей, спровоцировать новое обострение отношений между Москвой и Киевом? И есть ли риск банальной кражи крымских сокровищ, учитывая уровень коррупции на Украине?

Решение суда в Амстердаме Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил политолог Сергей Марков.

"Не исключено, что скифское золото будет разворовано. Не сразу, но часть, я думаю, будет похищена. К огромному сожалению", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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