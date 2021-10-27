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Украина предложила России продлить контракт о транзите газа на 15 лет

08:19
  • среда
  • 27 октября 2021

Объемы транзита газа должны составлять не менее 45 млрд кубометров в год

Украинская сторона изъявила готовность подписать с "Газпромом" новый долгосрочный контракт о транзите через свою территорию не менее 45 млрд кубометров газа в год. Об этом во вторник, 26 октября, рассказал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
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По словам Макогона, Украина "настойчиво" предлагает не дожидаться 2024 года, когда истечет срок действия текущего контракта на поставки и транзит газа. "Если есть заинтересованность американской и немецкой сторон", Киев готов уже сейчас продлить соглашение на следующие 10-15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд кубометров в год, отметил глава "Оператора ГТС Украины".

В случае, если российская сторона решит после 2024 года отказаться от транзита газа через украинскую территорию, Киеву придется оптимизировать свою газотранспортную систему, чтобы не тратить деньги на поддержание уже ненужной инфраструктуры, заявил Макогон.

При этом сохранится лишь та часть инфраструктуры, которая требуется для обслуживания украинцев, поскольку "основная цель — снизить тариф для нашего потребителя", заявил Макогон в эфире телеканала "1+1".

22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Газпром" может получить скидку от Киева, если решит поставлять через украинскую территорию газ сверх контрактных объемов. Текущий контракт предполагает прокачку через украинскую газотранспортную систему 40 млрд кубометров в день.

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