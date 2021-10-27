Ритейлеры предложили сделать вакцинацию от COVID-19 всеобщей и обязательной

Частные клиники должны делать бесплатные прививки, считают представители торговли

Представители компаний розничной и интернет-торговли обратились к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой отказаться от закрытия торговых точек в период нерабочих дней. Для этого предлагается сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции фактически обязательной для всех граждан.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) указали, что период с октября по декабрь является высоким сезоном в торговле, в рамках которого ряд компаний формирует 30–50% годовой выручки. Закрытие магазинов окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом, отмечается в письме на имя Григоренко.

Чтобы сделать возможным продолжение работы торговых точек в условиях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, ритейл предлагает соблюдать специальный регламент: персонал и покупатели носят маски, пользуются антисептиками, магазины разделяют потоки посетителей на вход и выход, дезинфицируют поверхности, отправляют сотрудников питаться группами по расписанию.

Кроме того, для борьбы с коронавирусом торговля предложила переходить к фактически обязательной и всеобщей вакцинации. Авторы инициативы также полагают, что нужно позволить гражданам бесплатно прививаться не только в государственных поликлиниках, но и в частных.

В пресс-службе правительства подтвердили получение обращения и направили его в Роспотребнадзор. В ведомстве пообещали рассмотреть предложения в установленном порядке, пишут "Известия".

26 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что все российские регионы ввели требование об обязательной вакцинации определенных категорий граждан.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее подчеркнула, что всеобщей принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции не может быть и не будет. По ее словам, в данном вопросе возможно только добровольное решение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram