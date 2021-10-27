Киев испытал дроны Bayraktar на жителях Донбасса

С беспилотника нанесли ракетный удар

Генштаб ВСУ подтвердил информацию об ударе дрона турецкого производства по позициям ополчения ДНР в Донбассе. Военные заявляют, что приказ о боевом применении беспилотника отдал главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Как утверждают в пресс-службе, дрон не пересекал линию соприкосновения. На видео, опубликованном генштабом на странице в Facebook, запечатлен момент ракетного удара по гаубице, видны разбегающиеся артиллеристы и слышны неразборчивые комментарии. Когда и где был нанесен удар, по кадрам определить невозможно. Украинские военные заявляют, что Bayraktar уничтожил управляемой бомбой артиллерийское орудие.

Это первый случай применения приобретенной у Турции техники. Киев утверждает, что закупил у Анкары ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории.

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