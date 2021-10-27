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"Горячая линия" для самоизолированных граждан заработала в Москве

08:48
  • среда
  • 27 октября 2021

Соблюдающим домашний режим помогут соцработники

Москвичи, соблюдающие домашний режим, смогут воспользоваться "горячей линией" комплекса социального развития. По этому телефону можно обратиться к соцработникам по вопросам заказа продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, а также за психологической помощью.
Ракова: на домашний режим в Москве перейдут 2,5 млн человек

"Людям, входящим в группу риска, сейчас очень важно беречь себя и соблюдать режим самоизоляции. Поэтому мы возобновили прием заявок на предоставление социальных услуг на горячей линии комплекса социального развития для тех москвичей, которым необходима помощь", - сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями жителей столицы из-за сложной ситуацией с коронавирусом в Москве был введен домашний режим. В это время разрешены походы к врачу, в ближайший магазин или аптеку, выгул питомцев, прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Ограничения не распространяются на вакцинированных или переболевших COVID-19 москвичей. А нуждающиеся в помощи могут обращаться по номеру: +7 495 870-45-09 ежедневно с 08:00 до 21:00.

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