"Горячая линия" для самоизолированных граждан заработала в Москве

Соблюдающим домашний режим помогут соцработники

Москвичи, соблюдающие домашний режим, смогут воспользоваться "горячей линией" комплекса социального развития. По этому телефону можно обратиться к соцработникам по вопросам заказа продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, а также за психологической помощью.

"Людям, входящим в группу риска, сейчас очень важно беречь себя и соблюдать режим самоизоляции. Поэтому мы возобновили прием заявок на предоставление социальных услуг на горячей линии комплекса социального развития для тех москвичей, которым необходима помощь", - сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями жителей столицы из-за сложной ситуацией с коронавирусом в Москве был введен домашний режим. В это время разрешены походы к врачу, в ближайший магазин или аптеку, выгул питомцев, прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Ограничения не распространяются на вакцинированных или переболевших COVID-19 москвичей. А нуждающиеся в помощи могут обращаться по номеру: +7 495 870-45-09 ежедневно с 08:00 до 21:00.

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