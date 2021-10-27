Власти Хакасии уточнили срок введения регионального локдауна

В регионе вводится комендантский час и другие ограничения

С четверга, 28 октября, в Республике Хакасия начнут действовать жесткие ограничительные меры в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией. Это следует из соответствующего постановления регионального правительства.

С этого дня вводится комендантский час: жителям Хакасии запрещается покидать места проживания или пребывания в период с 22:00 до 6:00 утра следующего дня. Исключение составляет обращение за медицинской помощью, занятия спортом на открытом воздухе, индивидуальные прогулки (не более одного человека), прогулки с детьми, следование к месту работы, домой, на дачу, в магазин, а также выгул домашних животных и вынос мусора.

При выходе из дома необходимо иметь удостоверение личности и справку, выданную работодателем, о работе в организации, деятельность которой не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, если речь идет о следовании к месту работы.

Жителям региона в возрасте старше 60 лет полностью запрещается покидать места проживания. Если они работают, руководители организаций должны перевести их на дистанционный формат. Работодатели, которые не могут приостановить работу, обязаны перевести на удаленный график не менее 50% сотрудников.

С 28 октября по 7 ноября будет приостановлена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Исключение составят аптеки и предприятия торговли, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие дистанционную доставку. Учреждениям общественного питания будет разрешено работать только на вынос.

Также с 28 октября полностью приостанавливается проведение массовых мероприятий, действие паспортов коллективного иммунитета для предприятий, оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной помощи. Общественный транспорт перестанет работать в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Водители такси смогут работать только при наличии сертификата о прививке или о перенесенном менее полугода назад заболевании.

Уже со среды, 27 октября, введены каникулы для в республиканских образовательных учреждениях, они продлятся до 7 ноября.

Власти республики просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и соблюдать ограничения для того, чтобы снизить распространение инфекции, сообщается на официальном сайте правительства Хакасии.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 21 октября заявила, что в России на данный момент нет необходимости вводить общефедеральный локдаун. При этом она напомнила, что у глав регионов есть полномочия для введения тех или иных антиковидных ограничений в случае необходимости.

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