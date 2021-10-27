Билеты в Турцию и Египет в период нерабочих дней подорожали до 450 тысяч

Свободных мест практически не осталось

Стоимость билетов эконом-класса на курорты Турции и Египта на время нерабочих дней в России достигла 450 тысяч рублей. За такую сумму 29 октября можно улететь в Хургаду.

Улететь в Шарм-эль-Шейх в этот день можно за меньшие деньги – "всего" за 305 тысяч (максимальная цена предложения, - прим. редакции). Прямой перелет в Анталью из Москвы 29 октября стоит 352 тысячи рублей, выяснила газета "Известия".

Эксперты объясняются, что цены взлетели на фоне резкого повышения спроса на перелеты на востребованные у россиян курорты и быстрой заполняемости кресел в самолетах и отелях.

"Поездки на ноябрьские праздники в этом году туристы активно бронировали еще до объявления нерабочей недели, поскольку это период школьных каникул. За счет этого загрузка на турецких и египетских курортах была около 70%, нерабочая неделя способствовала ее росту еще на 25%", - пишет издание со ссылкой на АТОР.

Ожидается, что к 30 октября загрузка отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах по данному направлению достигнет 100 процентов.

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