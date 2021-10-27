Главу МВД попросили вдвое увеличить срок за продажу контрафактного алкоголя

В настоящее время наказание составляет 10 лет лишения свободы в случае смерти людей

Ответственность за смерть людей от отравления контрафактным алкоголем следует существенно ужесточить. С таким предложением выступил руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев.

В письме министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву парламентарий напомнил, что действующее законодательство предусматривает за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, лишение свободы на срок до десяти лет, если это привело к смерти двух и более лиц.

При этом пьяный водитель, насмерть сбивший человека, может получить до 12 лет лишения свободы. Хамзаев указал, что ответственность виновника пьяного ДТП и гибели одного человека превышает ответственность продавца суррогатного алкоголя, чьи действия привели к многочисленным смертям.

С учетом этого депутат предлагает оценить целесообразность внесения изменений в Уголовный кодекс и ужесточить наказание за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, до 20 лет лишения свободы, если данные деяния повлекли смерть двух и более лиц, сообщает RT.

В Свердловской области между тем продолжается расследование по фактам гибели людей от отравления контрафактным алкоголем. По состоянию на 26 октября число жертв суррогата в регионе достигло 30 человек. В рамках расследования уголовного дела арестованы три человека.

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