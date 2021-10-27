Власти Израиля одобрили допуск в страну привитых "Спутником V" туристов

Решение вступит в силу 15 ноября

Израиль начнет принимать иностранных туристов, привитых российской вакциной от коронавируса "Спутник V", с 15 ноября. Инициативу министра туризма Йоэля Развозова одобрили власти страны. Решение, принятое на совещании у премьера, должен утвердить кабмин.

"В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной "Спутник V", с 15 ноября", - приводит ТАСС слова источника в израильском правительстве.

После утверждения кабмином в Израиль будут допускать туристы, полностью вакцинированные "Спутником V". При этом последняя прививка должна быть сделана не позднее чем за 6 месяцев до прилета. Кроме того, в аэропорту туристы должны будут сделать второй ПЦР-тест и пройти серологическое исследование.

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