Водонаева купила для своего кота квартиру в Москве за 19 млн рублей

Недвижимость расположена в элитном районе столицы

Российская телеведущая и бывшая участница "Дом-2" Алена Водонаева купила для своего кота породы мейн-кун отдельную квартиру в Москве. Недвижимость обошлась ей в 19 миллионов рублей.

Квартира площадью 50 квадратных метров расположена в элитном районе Хамовники. Дому около 100 лет. Недвижимость Водонаева купила в ипотеку. Квартира нуждается в капитальном ремонте, выяснило издание Super.ru.

О намерении купить квартиру для кота Водонаева сама рассказала ранее. По ее словам, она решилась на покупку, поскольку у ее матери начались проблемы со здоровьем из-за шерсти животного, а у сына развилась аллергия.

Выбор района телеведущая объяснила тем, что в будущем сама собирается переехать в Хамовники. Кроме того, там находится ее салон красоты.

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