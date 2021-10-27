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Взрыв произошел в жилом доме в Бурятии

09:31
  • среда
  • 27 октября 2021

Жертв и пострадавших нет

Взрыв произошел в одном из жилых домов в Улан-Удэ (Республика Бурятия) утром среды, 27 октября. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Из загоревшегося после взрыва дома в Балтийске спасли 13 человек

Инцидент произошел в пятиэтажном многоквартирном доме на Московской улице. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники.

Хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв, рассказала, что услышала хлопок, находясь с ребенком в другой комнате. В результате в квартире разрушилась перегородка, в ванной комнате сгорела стиральная машина и выбило окно.

Официальные комментарии министерств внутренних дел и чрезвычайных ситуаций пока не поступали, сообщает РИА Новости.

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