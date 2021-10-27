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ВОЗ рассказала о росте числа смертей от коронавируса в мире

09:52
  • среда
  • 27 октября 2021

Показатель за неделю увеличился на 5%

Количество новых летальных исходов от коронавирусной инфекции за неделю с18 по 24 октября увеличилось на 5%. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения.
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За указанный срок в мире скончались от последствий COVID-19 49 413 человек. С начала пандемии общее число смертей от коронавируса по состоянию на 26 октября составило 4 953 246.

Самый значительный рост смертности отмечен в Европе (на 14%) и Юго-Восточной Азии (на 13%). В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель, напротив, снизился — на 16%, в Восточном Средиземноморье — на 13%, в Африке — на 11%.

За неделю с 18 по 24 октября число новых случаев инфицирования COVID-19 в мире выросло на 4% по сравнению с предшествующей неделей. Зарегистрировано более 2,9 млн новых случаев заболевания. Свыше половины новых случаев зафиксированы в Европе, прирост заболеваемости в регионе составил 18%.

В других регионах показатель снижается, особенно значительно — в Африке (на 21%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 17%), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее рассказал, что устойчивый рост заболеваемости COVID-19 в стране продолжается больше месяца. Число получающих медицинскую помощь в связи с коронавирусом россиян превышает 1,3 млн человек.

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