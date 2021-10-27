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Гинцбург подтвердил эффективность "Спутника V" против новых штаммов

09:48
  • среда
  • 27 октября 2021

Три случая заражения новой разновидностью "дельты" выявлены в московском регионе

Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" оценил директор Центра имени Гамалеи. Александр Гинцбург  заявил, что российский препарат защищает от всех штаммов COVID-19, в том числе от вновь появившейся разновидности штамма "дельта".
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"Вакцина "Спутник V" эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным", — подчеркнул Гинцбург.

По словам медика, новые виды "дельты" появляются постоянно. Но пока нет ни одного - во всяком случае, в Москве - который по распространенности превышал бы десятую долю процента, заявил Гинцбург РИА Новости.

Британское Агентство по здравоохранению на днях сообщило, что обнаружена мутация AY.4.2, которая может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с изначальной "дельтой". 25 октября появились сообщения, что три случая заражения новой разновидностью выявлены в Москве и Подмосковье.

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