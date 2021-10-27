"Вирус бьет по молодежи": россиян предупредили о мутации ковида

По словам врачей, вирус научился приспосабливаться к нашему халатному отношению к своему здоровью

Пока идёт рост заболеваемости, регионы один за другим вводят дополнительные ограничения. Наиболее строгие меры - в Хакасии. С завтрашнего дня жителям запрещено покидать дома в ночное время. Кроме того, в трёх городах полностью остановит работу общественный транспорт. А в Москве среди привитых граждан стартует розыгрыш первых двух квартир. Всего же их будет 10.

Халида Яхина поступила с 13-процентным поражением лёгких, и всего за неделю показатель дошёл до 60. Женщина хотела привиться, но не смогла. "Убедительная просьба ко всем – сделайте прививку. Чтобы нашим врачам было намного-намного легче", - говорит она.

В том числе и для того, чтобы защитить тех, кому пока нельзя вакцинироваться по медицинским показаниям. Они и люди с хроническими заболеваниями сейчас самая уязвимая категория.

Мощностей в столице хватает. Выстроенные в ряд аппараты в коридорах ждут своих пациентов. В основном, невакцинированных. Вирус мутирует стремительно.

"Он научился приспосабливаться к нашей халатности, к нашему совершенно безобразному отношению к своему здоровью. Привитых у нас поступает процентов 10 от госпитализированных пациентов, и протекает у них заболевание, как правило, в лёгкой форме. Заболевание отличается тем, что в этот раз он больше бьёт по молодёжи", - рассказала заведующая гинекологическим отделением Оксана Ревва.

Сейджане 20. Неделю у неё держалась температура 38 и кашель, думала - обычная простуда, до последнего не верила, что заразилась коронавирусом, и занималась самолечением.

"Страх перед коронавирусом был большой. Но когда я поняла, что и с кровью всё в порядке, и лёгкие в порядке, я поняла, что это просто в лёгкой форме протекает", - говорит она.

В лёгкой – потому что девушка успела привиться в конце августа. Около 30% пациентов сейчас отправляются сразу в реанимацию с тяжёлой дыхательной недостаточностью. Самые тяжёлые пациенты сразу попадают на аппараты ИВЛ, но есть случаи, когда и этого недостаточно.

За неделю количество госпитализаций в Москве увеличилось на 10%. И предстоящие нерабочие дни - хорошая возможность снизить эту статистику. Сделать прививку или ревакцинироваться.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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