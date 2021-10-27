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"Ни уши, ни лыжи": москвичам посоветовали не ждать снега до ноября

10:11
  • среда
  • 27 октября 2021

Вплоть до 3 ноября снег в столичном регионе не ожидается

В ближайшее время в Москве не ожидается снегопад и устойчивая отрицательная температура. Об этом в среду, 27 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Синоптик отметил, что пока по всем расчетам "зимней погоды не видно", поэтому "ни уши, ни лыжи пока вострить не нужно". Вплоть до 3 ноября снег в столичном регионе не ожидается.

Вильфанд уточнил, что наступлением зимы принято считать устойчивые отрицательные температуры и не тающий снег. По статистике за последние 30 лет, в Москве и Подмосковье это происходит в самом конце первой декады ноября — 9-10 числа. При этом устойчивый снежный покров формируется в самом конце осени, 28-30 ноября.

Эксперт подчеркнул, что "эти даты вариабельны": снежный покров может появиться и 15 ноября, хотя в последние годы это чаще происходит в декабре. Следует помнить, что статистика — это не прогноз, цитирует Вильфанда ТАСС.

В последние выходные октября москвичам обещают солнечную и теплую погоду: к субботе и воскресенью температура поднимется до плюс 13 градусов, а ветер стихнет.

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