Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Маши Калмыковой

Девочке требуется срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог Маше Калмыковой из Ростовской области. Ее историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать всю необходимую сумму. У десятилетней девочки - паростальная остеосаркома правой бедренной кости. Рак не успел пустить метастазы, но, чтобы ребенок снова смог ходить, нужно удалить пораженную костную ткань и установить эндопротез коленного сустава, который будет расти вместе со здоровой ногой. Он стоит миллион 920 тысяч рублей, и теперь у семьи эти деньги есть.

Слова благодарности от родителей. "Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Мы хотим сказать Вам большое человеческое спасибо за помощь и поддержку в сборе средств на лечение Марии! Ваше участие помогло нашей семье справиться со случившейся бедой! Благодаря Вам совсем скоро хирурги своими золотыми руками установят нашей дочке эндопротез, и она сможет жить в безопасности! Мы верим, что Маша быстро восстановится и вернется к своим любимым увлечениям. В наших сердцах теплится надежда на полное выздоровление. Какое счастье, что в нынешнем мире есть так много добрых и готовых прийти на помощь людей! Мы от всего сердца благодарим всех Вас! Дай Бог, чтобы Ваши семьи обошла стороной такая беда! С уважением, семья Маши".

Но у фонда много других подопечных, помощь которым нужна как можно скорее.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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