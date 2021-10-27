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Игорь Бутман отмечает 60-летие

11:56
  • среда
  • 27 октября 2021

Свой юбилей народный артист России отметит концертом в Кремле

Юбилей отмечает сегодня, пожалуй, самый известный российский джазмен. Игорю Бутману исполняется 60. Имя первого саксофониста страны прочно вписано в историю мировой музыки.

Он учился в Ленинграде и Бостоне, гастролировал по США и Европе, играл с лучшими джазовыми исполнителями мира. А также с легендами русского рока - импровизации Бутмана звучат на записях групп "Кино", "Поп-механика" и "Аквариум".

Виртуозное творчество российского музыканта хорошо знают и ценят на родине джаза - в Америке, где он прожил несколько лет. Но по-настоящему многогранный талант Игоря Бутмана смог раскрыться на родине. Лёгкий на подъём и творческие эксперименты, популяризатор искусства, он организовал множество международных фестивалей, создал несколько джазовых клубов, студию звукозаписи и благотворительный фонд. Более 20 лет возглавляет Московский джазовый оркестр.

За свои достижения в области искусства Игорь Бутман удостоен Ордена "За заслуги перед Отечеством" и государственной премии. А круглую дату народный артист России отметит концертом в Кремле.

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