Бастрыкин поручил разобраться с невозвращением скифского золота Крыму

Артефакты достались Украине
Следственный комитет России изучит ситуацию с невозвращением скифского золота Крыму.
Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин. СК России в рамках правового поля даст должную оценку нарушению интересов государства, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Проверку поручено провести руководителю Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву.
Коллекция артефактов была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме еще в начале февраля 2014. После воссоединения Крыма с Россией Нидерланды решили не возвращать экспонаты до решения суда. Накануне суд Амстердама постановил передать крымское скифское золото Украине.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram