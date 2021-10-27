Бастрыкин поручил разобраться с невозвращением скифского золота Крыму

Артефакты достались Украине

Следственный комитет России изучит ситуацию с невозвращением скифского золота Крыму.

Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин. СК России в рамках правового поля даст должную оценку нарушению интересов государства, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Проверку поручено провести руководителю Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву.

Коллекция артефактов была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме еще в начале февраля 2014. После воссоединения Крыма с Россией Нидерланды решили не возвращать экспонаты до решения суда. Накануне суд Амстердама постановил передать крымское скифское золото Украине.

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