Взрыв прогремел в жилом доме в Красногорске

Причина – утечка газа
Газовоздушная смесь взорвалась в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске. Разрушены перегородки, пострадавших, по предварительным данным, нет.
"При проведении ремонтных работ в Железнодорожном проезде произошел хлопок газа в трехподъездном пятиэтажном жилом доме", - сообщили РИА Новости в экстренных службах.
В результате взрыва повреждена перегородка между кухней и комнатой. Обошлось без жертв и пострадавших.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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