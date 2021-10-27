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Взрыв прогремел в жилом доме в Красногорске

10:37
  • среда
  • 27 октября 2021

Причина – утечка газа

Газовоздушная смесь взорвалась в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске. Разрушены перегородки, пострадавших, по предварительным данным, нет.
Взрыв произошел в жилом доме в Бурятии

"При проведении ремонтных работ в Железнодорожном проезде произошел хлопок газа в трехподъездном пятиэтажном жилом доме", - сообщили РИА Новости в экстренных службах.

В результате взрыва повреждена перегородка между кухней и комнатой. Обошлось без жертв и пострадавших.

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