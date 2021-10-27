ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Сицилии затопило город Катания

12:02
  • среда
  • 27 октября 2021

Магазины и школы закрыты

Не менее двух человек стали жертвами тропического шторма, который обрушился на восточное побережье Сицилии. Ещё одна женщина числится пропавшей без вести.

Больше всего пострадал от непогоды город Катания. После проливных дождей потоки затопили улицы и площади. Вода стоит на первых этажах зданий. В городе закрыты магазины и школы, парализовано движение транспорта, многие районы обесточены, сообщает "ТВ Центр".

Местные власти призвали людей не покидать свои дома. По прогнозам синоптиков, средиземноморский циклон продолжит бушевать в регионе до конца недели и грозит масштабными наводнениями соседней с Сицилией итальянской области Калабрия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Дожди в Сицилии
Дожди в Сицилии
Ливни в Сицилии
Ливни в Сицилии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.