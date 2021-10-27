На Сицилии затопило город Катания

Магазины и школы закрыты

Не менее двух человек стали жертвами тропического шторма, который обрушился на восточное побережье Сицилии. Ещё одна женщина числится пропавшей без вести.

Больше всего пострадал от непогоды город Катания. После проливных дождей потоки затопили улицы и площади. Вода стоит на первых этажах зданий. В городе закрыты магазины и школы, парализовано движение транспорта, многие районы обесточены, сообщает "ТВ Центр".

Местные власти призвали людей не покидать свои дома. По прогнозам синоптиков, средиземноморский циклон продолжит бушевать в регионе до конца недели и грозит масштабными наводнениями соседней с Сицилией итальянской области Калабрия.

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