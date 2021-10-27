Минздрав разрешил одновременно прививаться "Спутником Лайт" и вакциной от гриппа

Эффективность препарата не снижается

Минздрав одобрил одновременное введение препарата от коронавируса "Спутник Лайт" и вакцин от гриппа.

изменения внесены в инструкцию к препарату от COVID-19, передает ТАСС. Взаимодействие вакцин изучено в доклинических испытаниях.

"Показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт", так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении", - заявили в министерстве здравоохранения.

Прививочные кампании против гриппа проходят во всех регионах страны. Вакцинацию от гриппа по состоянию на 15 октября прошли более 29,6 млн россиян. От коронавируса привилась треть населения России – это более 43 миллионов человек.

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