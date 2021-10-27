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Наталья Сергунина отметила востребованность премии Чуковского в литературной среде

11:16
  • среда
  • 27 октября 2021

Победители получат по 1 миллиону рублей

В Москве подвели промежуточные итоги конкурса на премию имени Корнея Чуковского. В шорт-лист попали 28 участников, которые продолжат соревноваться за звание лучшего детского прозаика, поэта и переводчика детских книг.

"Конкурс проводится во второй раз. В этом году было подано почти 680 заявок более чем из 50 регионов России. Мы рады, что премия вызвала такой отклик в профессиональной среде. У нее действительно важная миссия - открыть новые имена и помочь родителям сориентироваться в современной детской литературе", - сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Заявки на соискание премий принимали с 2 апреля по 16 августа 2021 года, в сентябре объявили длинный список участников. Далее огласили шорт-лист, из которого жюри отберет шесть лауреатов. Их имена объявят во время церемонии награждения в ноябре. Победитель в каждой из номинаций получит по 1 млн руб.

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