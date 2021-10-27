Цукерберга и его жену обвинили в домогательствах и дискриминации

В суд подали бывшие сотрудники принадлежащей семейству компании

Марка Цукерберга и его жену Присциллу Чан обвинили в домогательствах и дискриминации. В суд на владельца Facebook подали бывшие сотрудники одной из компаний, принадлежащей семейству.

Как сообщила телекомпания NBC со ссылкой на документы суда, двое бывших сотрудников семейной компании Цукерберга обвиняют других работников в сексуальных домогательствах и дискриминации. Истцы - представители ЛГБТ-сообщества – заявили, что подвергались травле из-за своей ориентации, а также из-за цвета кожи.

Упоминаний о том, что Цукерберг и его жена лично травили подчиненных, в материале нет. Тем не менее, именно они являются ответчиками по иску. Крупнейшая из компаний Цукерберга, Facebook, в судебном процессе не участвует.

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