Глава Федерации профсоюзов поддержал идею обязательных прививок от COVID-19

Пандемия угрожает популяции, отметил Михаил Шмаков

Наступает время, когда от добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции следует переходить к обязательным прививкам. С таким заявлением в среду, 27 октября, выступил руководитель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Выступая на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России", Шмаков отметил, что понимает непопулярность данного тезиса, однако пандемия COVID-19 "уже грозит популяции, человеческой популяции в нашей стране".

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отказался поддержать предложение о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что в вопросе прививок "можно стимулировать, но принуждать нельзя", сообщает РИА Новости.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) ранее предложили переходить к фактически обязательной и всеобщей вакцинации. Авторы инициативы также полагают, что нужно позволить гражданам бесплатно прививаться не только в государственных поликлиниках, но и в частных.

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