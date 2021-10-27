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Названа причина взрыва в красногорской пятиэтажке

11:35
  • среда
  • 27 октября 2021

На месте работают следователи и криминалисты

Взрыв газа в многоквартирном доме в Красногорске произошел по время проведения ремонтных работ.
Взрыв прогремел в жилом доме в Красногорске

По предварительным данным следствия, в квартире на пятом этаже устанавливали новую газовую плиту. Во время сварочных работ произошел взрыв, который повредил перегородку между кухней и комнатой.

"В квартире проходил ремонт, рабочий резал газовую трубу, не отключив подачу газа. Хозяин квартиры также был на месте", - уточнили в министерстве энергетики Московской области.

Погибших и пострадавших нет. Следственный комитет и прокуратура начали проверки. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, сообщила ТАСС ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Ранее в МЧС рассказали, что с сентября в России произошло почти 20 взрывов газа. За эту неделю ЧП произошли в Набережных Челнах, Балтийске, Видном и Улан-Удэ.  

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