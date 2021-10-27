Власти Крыма отказались вводить локдаун и блокпосты

Бизнес будет работать с ограничениями

Речи о локдауне в Крыму во время объявленной нерабочей недели не идет. Нет планов и устраивать блокпосты по примеру Севастополя, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"По Крыму полного локдауна не будет, не вижу в данном случае целесообразности закрывать все учреждения, бизнес и так далее", - сказал Аксенов журналистам.

По словам Аксенова, он не видит смысла отгораживаться. Глава Крыма добавил, что неделя будет нерабочая, как и по всей стране. Однако бизнес, хоть и с ограничениями, работать будет, передает ТАСС.

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