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В России зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса

11:42
  • среда
  • 27 октября 2021

За сутки скончались 1 123 человека

В России за минувшие сутки зарегистрировано 36 582 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 27 октября, рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
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Скончались за сутки 1 123 человека, выздоровел 29 151 заболевший.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 5 789. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 2 913 человек, в Московской области – 2 670.

За весь период пандемии в стране выявлен 8 352 601 случай инфекции. Умерли 233 898 пациентов. Выздоровели 7 242 735 человек, сообщается на официальном сайте оперштаба.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее рассказали, что в мире число новых летальных исходов от коронавирусной инфекции за неделю с 18 по 24 октября увеличилось на 5%. За указанный срок в мире скончались от последствий COVID-19 49 413 человек. С начала пандемии общее число смертей от коронавируса по состоянию на 26 октября составило 4 953 246.

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